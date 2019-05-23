Правозащитники раскритиковали МВД за негуманное отношение к Шамилю Атаханову

Коалиция против пыток в Кыргызстане прокомментировала ответ МВД на обращение о негуманном отношении к задержанному экс-вице-премьер-министру Шамилю Атаханову.

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В Национальный центр по предупреждению пыток обратился Шамиль Атаханов с жалобой на условия содержания в ИВС ГУВД Бишкека. «Согласно сообщению Наццентра, он водворен в ИВС без медицинского освидетельствования. По словам задержанного, ранее он дважды перенес инфаркт, поэтому просил провести медицинское освидетельствование на предмет возможности содержания под стражей, и потребовал адвоката, но обращение осталось без удовлетворения», — отмечают в коалиции.

Накануне пресс-служба МВД распространила официальный ответ на заявление наццентра, заявив, что «ИВС — не курорт» и у Шамиля Атаханова такие же права, как и у всех.

МВД также отметило, что «медицинское освидетельствование перед водворением в ИВС проводится, если сотрудники изолятора выявили телесные повреждения». В коалиции отмечают, что это заявление не соответствует законодательству.

Однако в Коалиции против пыток напоминают МВД, что в Конституции говорится: каждый лишенный свободы имеет право на гуманное обращение и соблюдение человеческого достоинства.

Согласно УПК КР, «при каждом доставлении подозреваемого в изолятор временного содержания, а также при поступлении жалобы от него самого, его защитника, близких родственников, супруга (супруги) о применении к нему насилия, пыток или жестокого обращения со стороны сотрудников органов дознания и следствия он подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию. Обязанность его проведения возлагается на администрацию изолятора временного содержания».

«Норма этой статьи обязывает администрацию ИВС ГУВД провести обязательно медицинское освидетельствование подозреваемого при водворении в изолятор в независимости от выявленных или не выявленных телесных повреждений, как утверждает ведомство. Если медицинское освидетельствование не провели, это является нарушением прав подозреваемого», — подчеркивают в коалиции.

«Подвергая человека аресту и содержанию в изоляторах временного содержания, государство должно предусматривать неукоснительное исполнение права подозреваемого или обвиняемого на медицинское освидетельствование», — резюмируют в Коалиции против пыток.

Коалиция против пыток объединяет 17 правозащитных организаций.