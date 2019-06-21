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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (86)

Освобождение Азиза Батукаева. В суд по Аиде Саляновой пришел Шамиль Атаханов

В Первомайский районный суд Бишкека, где должны рассмотреть изменение меры пресечения экс-генпрокурору Аиде Саляновой, пришел бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

Отметим, Шамиль Атаханов также проходит по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Недавно ему изменили меру пресечения. Сообщалось, что он дал показания на Алмазбека Атамбаева. Они проверяются.

Атаханов не дает комментариев прессе. На вопрос журналиста о состоянии здоровья он ответил: «Все хорошо».

Позже стало известно, что ему сегодня должны продлить меру пресечения.  

Напомним, Аида Салянова была задержана в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева.

5 июня ее водворили в СИЗО-1. Адвокаты просят освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. 15 июня ее госпитализировали в Национальный кардиологический центр.
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