Освобождение Азиза Батукаева. В суд по Аиде Саляновой пришел Шамиль Атаханов

В Первомайский районный суд Бишкека, где должны рассмотреть изменение меры пресечения экс-генпрокурору Аиде Саляновой, пришел бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

Отметим, Шамиль Атаханов также проходит по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Недавно ему изменили меру пресечения. Сообщалось, что он дал показания на Алмазбека Атамбаева. Они проверяются.

Атаханов не дает комментариев прессе. На вопрос журналиста о состоянии здоровья он ответил: «Все хорошо».

Позже стало известно, что ему сегодня должны продлить меру пресечения.

Напомним, Аида Салянова была задержана в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева.

5 июня ее водворили в СИЗО-1. Адвокаты просят освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. 15 июня ее госпитализировали в Национальный кардиологический центр.