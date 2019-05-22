Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший опять не может ответить на вопросы

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Представитель ОАО «Электрические станции» Урматбек Камбаров не смог ответить ни на один вопрос подсудимого — экс-главы Нацэнергохолдинга.
Айбек Калиев возмутился ответами представителя компании. Он поинтересовался у потерпевшего, достигнуты ли цели по модернизации ТЭЦ Бишкека, но Урматбек Камбаров не смог ответить.
«Надо заменить представителя. Он не ответил ни на один вопрос», — возмутился Айбек Калиев.
Стоит отметить, что Урматбек Камбаров в течение последних двух заседаний является в суд, чтобы ответить на вопросы в рамках процесса. Однако ни на один вопрос он ответить не может.
Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.