Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший опять не может ответить на вопросы

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Представитель ОАО «Электрические станции» Урматбек Камбаров не смог ответить ни на один вопрос подсудимого — экс-главы Нацэнергохолдинга.

Айбек Калиев возмутился ответами представителя компании. Он поинтересовался у потерпевшего, достигнуты ли цели по модернизации ТЭЦ Бишкека, но Урматбек Камбаров не смог ответить.

«Надо заменить представителя. Он не ответил ни на один вопрос», — возмутился Айбек Калиев.

Стоит отметить, что Урматбек Камбаров в течение последних двух заседаний является в суд, чтобы ответить на вопросы в рамках процесса. Однако ни на один вопрос он ответить не может.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.