Суд по модернизации ТЭЦ. В деле нет документов, подтверждающих вину обвиняемых

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Один из обвиняемых — экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев — заявил, что в уголовном деле отсутствует ряд существенных документов.

«Отсутствуют энергопроекты и договор с TBEA, трехсторонний договор энергопроектов электрических станций 2018 года и сами разработанные энергопроекты. Прошу внести эти документы в уголовное дело», — сказал он.

Айбек Калиев также попросил суд включить в список дополнительного свидетеля и разрешить аудио- и видеосъемку.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.