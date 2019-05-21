Иманкадыр Рысалиев просит исключить его из рабочей группы «Санарип Кыргызстан»

«Я написал заявление и попросил президента страны исключить меня из рабочей группы по реализации концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан», — заявил 24.kg Иманкадыр Рысалиев.

По его словам, такое решение принято из-за возникшей вокруг его имени шумихи. Свояк премьер-министра утверждает, что решил выйти из состава рабочей группы, чтобы не дискредитировать саму идею «Цифрового Кыргызстана».

«Все, что сейчас происходит вокруг моего имени, — фейк. Кроме того, что я действительно бажа главы правительства. Чтобы не было никаких нареканий, я принял это решение. Я сделал это сам. Никто меня не просил и не заставлял. У меня есть опыт, знания. Я буду таким же, как блогеры, члены неправительственных организаций, гражданского общества. Буду таким же активным гражданином. Ни при каких государственных должностях», — подчеркнул Иманкадыр Рысалиев.

Он опроверг данные о том, что на посту главы секретариата «Открытого правительства» получал в виде зарплаты 5 тысяч евро.

«Я работал по контракту с ОБСЕ, чтобы запустить саму программу «Открытое правительство». Нужно было принять постановление кабмина, съездить туда, сформировать национальный форум, подготовить национальный план действий, принять положение. Было много процедур, которые нужно было ускорить. Два года не могли это сделать. Я подписал контракт с ОБСЕ и с июня по 28 декабря 2018 года получал зарплату 950 евро в месяц. С января 2019-го до последнего времени я работал на общественных началах», — заключил Иманкадыр Рысалиев.

При этом он отметил, что сам написал заявление об увольнении и попросил членов национального форума подобрать другую кандидатуру на должность главы секретариата «Открытого правительства». Это связано с тем ажиотажем, который возник вокруг его родства с премьером.

Ранее в Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На заседании комиссии стало известно, что Иманкадыр Рысалиев угрожал главе сотовой компании MegaCom. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.