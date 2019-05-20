Скандал с Иманкадыром Рысалиевым. Комментарий ОБСЕ

В программном офисе ОБСЕ после того, как премьер-министр Кыргызстана обратился к послу Пьеру фон Арксу с рекомендацией отозвать скандального главу секретариата «Открытого правительства» Иманкадыра Рысалиева, выступили с заявлением.

«ОБСЕ полагает, что «Открытое правительство» — это отличный инструмент, способствующий сотрудничеству государственных органов с населением, повышающий эффективность государства, прозрачность оказания услуг населению, помогающий сдерживать коррупцию. Следовательно, важно обеспечить продолжение процесса «Открытого правительства» в Кыргызстане, так как он всеобъемлющий, осуществляемый совместно государственными структурами и гражданским обществом с равной долей их участия», — говорится в тексте.

В ОБСЕ подчеркивают, что поддержка организации беспристрастна, и она поддержала «Открытое правительство» по запросу предыдущего правительства и продолжает оказывать содействие действующему правительству, так как «Открытое правительство» служит интересам Кыргызстана и его граждан.

В соответствии с обращением премьер-министра страны посол Пьер фон Аркс предлагает, чтобы кандидата на пост главы секретариата выбрал национальный форум. Пьер фон Аркс подчеркивает, что это суверенное решение Кыргызстана и у ОБСЕ нет полномочий (то есть мандата) вмешиваться в процедуру.

Ранее Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что Иманкадыр Рысалиев должен покинуть пост главы национального форума «Открытое правительство». Он рекомендовал отозвать скандального серого кардинала с должности.

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Иманкадыр Рысалиев оказался в центре скандала после того, как широкой общественности стало известно о лоббировании чиновниками проекта по созданию еще одного государственного сотового оператора «КТ Мобайл». Сын Рысалиева числился в неработающей компании заместителем директора и получал самую высокую зарплату. В Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева создали депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На заседании комиссии стало известно, что Иманкадыр Рысалиев угрожал главе сотовой компании MegaCom.

Только после публичного заявления премьер-министра Иманкадыр Рысалиев подал в отставку.