На главу MegaСom устроили гонения после заявления об угрозах свояка премьера

После заявления об угрозах со стороны свояка премьер-министра Иманкадыра Рысалиева на главу MegaСom Акылбека Жамангулова на последнего устроили гонения. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявили сразу несколько депутатов.

Они отметили, что сейчас в отношении как самого бывшего депутата, так и его родственников идут проверки и начались притеснения. Правоохранительные органы проверяют бизнес Акылбека Жамангулова. Депутаты считают подобные действия неверными.

«Акылбек Жамангулов выявил коррупционную схему. В отношении таких людей не должно быть преследований. Нужно сказать ГСБЭП и МВД, чтобы они не собирали подложные данные. Сначала депутатская комиссия должна завершить свою работу и представить заключение», — отметил депутат Жанар Акаев.

Его поддержал коллега Кенжебек Бокоев. От отметил, что сегодня Кыргызстан живет в ожидании, кого же еще посадят. Но правоохранительные органы не должны попирать законы.

«Сегодня это один из важных вопросов. Идет проверка бизнеса и работы Акылбека Жамангулова. Это неправильно. Надо взять этот вопрос под контроль. Мы же для этого создавали комиссию», — высказался также Зиядин Жамалдинов.

В Жогорку Кенеше после обнародования этих фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Сам глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве же все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.