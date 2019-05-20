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Власть

Алтынай Омурбекова: Иманкадыр Рысалиев ничего не нарушил

«Нет речи о том, что человек что-то нарушил. Говорится, что он является родственником и почему его поставили на этот пост», — заявила журналистам вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, вопрос стал резонансным, поэтому Иманкадыр Рысалиев посчитал нужным уйти, чтобы не дискредитировали идею «Открытого правительства».

«Он написал это в заявлении. Нарушений не было. Премьер-министр говорит, что мы должны смотреть на проект «Открытого правительства» как граждане, а не как чиновники, чтобы мы имели право снять чиновника с муниципальной и государственной службы. Я считаю, что каждый член форума, пришедший из государственного сектора, понимает это», — отметила Алтынай Омурбекова.

«Чем именно занимался руководитель секретариата, я не могу сказать. Они работали по контракту, финансировала проект ОБСЕ. Знаю, что с января 2019 года Иманкадыр Рысалиев работал бесплатно, на общественных началах. Сейчас в секретариате работают три человека», — заключила вице-премьер-министр.

Ранее в Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На заседании комиссии стало известно, что Иманкадыр Рысалиев угрожал главе сотовой компании MegaCom. После возникшей шумихи премьер-министр выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Последний подал в отставку по собственному желанию.
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