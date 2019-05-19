20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улицы Усенбаева, 26, Абдрахманова, 176, Тыналиева, микрорайон «Джал», 29, Южная магистраль;

9.00-19.00 — улица Фирсова, переулок Сулюктинский, улицы Суеркулова, Кремлевская;

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Жаныл Мырза, Кербез, Кырк Кыз, Гагарина, Ак-Чолмок), «Колмо» (улицы Мыскал, Тендик, Мидина, Тынчтык), отрезки улицы Логвиненко, Баетова, Панфилова, Толстого, Панфилова, проспекта Жибек Жолу;

9.30-18.00 — отрезок улицы Ауэзова, жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Кереге-Таш, Субан-Ата), «Калыс-Ордо».

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Чайная, Виноградная, Набережная, школа, детский сад, айыл окмоту), Горная Маевка (улица Школьная), Лебединовка (улицы Северная, Калинина, Чкалова, Комсомольская, Садовая, Мичурина, Ленина, Набережная, проспект Победы), Васильевка (улицы Юбилейная, Набережная), Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Чон-Таш, Маевка (улицы Сельская, Совхозная, Школьная, Тулебердиева, Берекет, Замандаш, Келечек, 23 га, Биримдик), Учкун (жилмассивы «Кырман», «50 га», «Нур-Тамчы»), Восток (улицы К.Маркса, Сельсоветская, Степная);

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улица Фрунзе), Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Сокулук (улицы Белинского, Новая, Линейная, Келечек, Токтогула, Калинина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Дружбы, 1 Мая, Комсомольская, Почтовая, Школьная, Токтогула, Ленина, Масанчина, Татарская, Куйбышева), Ак-Сек (улица Назар), Мураке (улица Карабека);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Люксембург (улицы Тельмана, Молодежная, Ленина, Западная, Ваккера, Жальминская, Киргизская, Колхозная, Садовая, Советская, Тельмана), город Кант (улица Суворова).

3Ошская область

8.00-17.00 — села Правда, Жаны-Арык, Таш-Арык, Жарооз, Таш-Коргон, Агартуу, Маданият, Калинин, Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, Жаны-Турмуш, Арек, Мээркан, Качыбек, Кенеш, Орке, Чурулдай, Тээке, Татар.

4 Баткенская область