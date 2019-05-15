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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (305)

Суд по модернизации ТЭЦ. «Электрические станции» согласны с обвинением

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассматривать уголовное дело о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня в качестве потерпевшего допрошен представитель ОАО «Электрические станции» Урматбек Камбаров.

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По его словам, ОАО «Электрические станции» согласно с обвинительным заключением. Однако на все вопросы подсудимых Урматбек Камбаров ответить не смог.

Подсудимый Айбек Калиев отметил, что в деле есть противоречие между экономической и строительной экспертизами. В частности, первая указывает, что рыночная стоимость проекта составила $111 миллионов, а другая указывает эту сумму в качестве ущерба.

Представитель ОАО «Электрические станции» заявил, что он не является техническим специалистом и не делал расчетов. «Если имеются противоречия, суд даст этому оценку. Есть заключения, они никем не оспорены», — сказал Урматбек Камбаров.

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Подсудимые возмутились, что уже второй потерпевший не может ответить на вопросы, и попросили суд на следующем заседании допросить начальника юридического отдела ОАО «Электрические станции».

Подсудимый бывший премьер-министр Сапар Исаков отметил, что в соглашении между ОАО «Электрические станции» и TBEA указаны пути решения споров. Он спросил, что сделали «Электрические станции» для решения этого вопроса.

Представитель ОАО ответил, что компания еще не предпринимала мер по возмещению ущерба, поскольку идет разбирательство в суде.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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