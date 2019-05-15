Суд по модернизации ТЭЦ. Подсудимые возмущены некомпетентностью потерпевших

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня в качестве потерпевшего допрошен представитель ОАО «Электрические станции» Руслан Байдинов.

В ходе слушаний установлено, что потерпевшим по делу проходит ОАО «Электрические станции».

Во время допроса Руслана Байдинова адвокат Сергей Манукян спросил, обращалось ли ведомство в правоохранительные органы с заявлением о том, что сумма $386 миллионов по контракту завышена. Потерпевший ответил, что не владеет такой информацией.

На вопросы адвокатов о том, действительно ли является компания потерпевшей стороной и кому должны выплатить ущерб, Руслан Байдинов также затруднился ответить.

Подсудимый Жанторо Сатыбалдиев возмутился тем, что сотрудник ОАО «Электрические станции» не может ответить на вопросы.

«Почему вы неподготовленным приходите? Почему над нами издеваетесь? Вы добровольно сюда пришли или вас принудили? Здесь судьба страны решается», — сказал Жанторо Сатыбалдиев.

Обвиняемый Сапар Исаков отметил, что на вопросы гособвинителей представитель ОАО «Электрические станции» отвечал нормально, а как только дело дошло до адвокатов и подсудимых, ни на один ответить не может.

«Надо, видимо, чтобы руководство ОАО «Электрические станции» поменяло его и отправило более компетентного человека», — сказал Сапар Исаков.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.