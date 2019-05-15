Суд по модернизации ТЭЦ. Китайская сторона так и не представила ТЭО проекта

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня в качестве потерпевшего допрошен представитель ОАО «Электрические станции» Руслан Байдинов.

Он рассказал, что по проекту о модернизации ТЭЦ китайская сторона должна была представить технико-экономическое обоснование. Однако до сих пор этого документа нет.

«По условиям контракта китайская сторона должна была представить ТЭО и соответствующую документацию, где должны были быть отражены все расходы. Но до сих пор этого нет. Восемьдесят процентов акций ОАО «Электрические станции» принадлежат Нацэнергохолдингу, остальные — Соцфонду, физическим и юридическим лицам», — сказал Руслан Байдинов.

Он добавил, что модернизация ТЭЦ Бишкека была необходима, поскольку оборудование на теплоэлектроцентрали 60-х годов и уже устарело.

Ранее экс-глава правительства Игорь Чудинов рассказал 24.kg, что представлял китайской стороне ТЭО проекта модернизации столичной ТЭЦ за $150 миллионов для того, чтобы увеличить ее мощность. Он выразил недоумение, почему не реализовали тот проект. Позже во Всемирном банке заявили, что не делали технико-экономического обоснования для проекта модернизации ТЭЦ Бишкека за $150 миллионов.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.