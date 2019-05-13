Многомиллионное состояние родителей. Версия Дамира Мусакеева

Экс-главу Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева не вызывали в Военную прокуратуру по делу о незаконном обогащении. Об этом он сообщил 24.kg.

Бывший зампредседателя Госкомитета нацбезопасности рассказал, откуда у его родителей появилась недвижимость, которую Генпрокуратура оценила в 20 миллионов сомов.

«Я родился в селе Боконбаево, у отца был дом. Он есть в списке имущества, обнародованном Генеральной прокуратурой. Я показал всю недвижимость, которой владеют мои родители. Что они все эти годы покупали и сколько литров молока в день давали их коровы, я не знаю. С 2000 года живу в Бишкеке, к родителям ездил только во время отпуска», — сказал он.

Если бы родители жили на мизерную зарплату, я и мои братья умерли бы с голоду. Дамир Мусакеев

«Кто на зарплату сейчас живет? У меня есть соседи, которые нигде не работают, живут лучше нас. В декларации говорится, что мой отец зарабатывал мизер. Нас четверо братьев, родители дали всем высшее образование, женили. У родителей есть хозяйство — скот, земли пахотные в селе. Тогда каждого надо закрыть. Раз государство не обеспечивает граждан достойной зарплатой, оно должно радоваться тому, что народ сам себя кормит», — заявил он.

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Дамир Мусакеев объяснил, что земельный участок в селе Чок-Тал Иссык-Кульской области подарил его посаженный отец. Сам экс-глава Девятой службы ГКНБ оформил землю на отца, но ни разу ее не видел.

Он возмущен тем, что следствие выдало ему подписку о невыезде.

«У меня подписка о невыезде из Чуйской области, то есть я не могу даже на Иссык-Куль выехать. Всем дают подписку о невыезде из Кыргызстана, а мне запретили выезжать из области», — отметил Дамир Мусакеев.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.