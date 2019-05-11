Имущество на миллионы сомов. Генпрокуратура о родителях Дамира Мусакеева

Генеральная прокуратура Кыргызстана прокомментировала заявление бывшего начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева о том, что возбужденное в отношении него уголовное дело носит политический характер, а все имущество, принадлежащее его родителям и близким родственникам, включая братьев, оценивается максимум в 5-6 миллионов сомов, а его личная собственность — в 500-600 тысяч сомов.

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Подследственный устроил специально для журналистов накануне пресс-тур по своим владениям, пытаясь доказать, что обвинения, выдвинутые Генпрокуратурой против него, несостоятельны и притянуты за уши.

Однако в главном надзорном органе страны утверждают: продемонстрированные СМИ земельные участки и постройки, расположенные в пригороде Бишкека, — это лишь малая часть фактически выявленного и установленного недвижимого имущества, зарегистрированного как частная собственность близких родственников Дамира Мусакеева.

Как сообщалось ранее, по данным Государственной регистрационной службы, на отца, мать и двоюродного брата Дамира Мусакеева оформлены квартиры, дома и земельные участки в столице и Чуйской области, а также земельные участки и коттеджи в курортных зонах, дома и магазины в Иссык-Кульской области, общая рыночная стоимость которых превышает 20 миллионов сомов.

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Согласно официальным сведениям, отец Дамира Мусакеева работал простым рабочим с маленькой заработной платой. С 1984 по 1995 год работал электросварщиком в колхозе имени Ленина Тонского района и получал 2 тысячи рублей, а после 1994-го — от 600 до 1,5 тысячи сомов.

Сейчас служит охранником в здании муниципальной организации «Коль-Бель» Кун-Чыгышского айыл окмоту, и его основным источником дохода является жалование в 5 тысяч сомов. Кроме того, по данным Кун-Чыгышского айыл окмоту, у него есть живность в виде двух голов крупного рогатого скота и 40 голов — мелкого рогатого плюс шесть лошадей.

Отец Дамира Мусакеева какие-либо должности с высокой заработной платой не занимал, и бизнеса у него не было.

Однако, учитывая малый доход, за отцом Дамира Мусакеева числятся семь объектов недвижимости на 4 миллиона 486 тысяч 352 сома. А именно:

— квартира в Бишкеке по улице Суеркулова. Приобретена на основании договора купли-продажи в 2015 году за 2 миллиона 120 тысяч 352 сома;

— земельный участок в жилмассиве «Ак-Ордо». Куплен в 2014-м за 152 тысячи сомов;

— квартира в Бишкеке по улице Кенсуйской, № 19-8. Приобретена в 2014 году за 1 миллион 612 тысяч сомов;

— земельный участок площадью 470 квадратных метров по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, село Новопавловка, участок № 199. Приобретен в 2010-м за 112 тысяч сомов;

— жилой дом в Тонском районе Иссык-Кульской области. В 2003 году выдан государственный акт о праве частной собственности. Средняя рыночная стоимость устанавливается;

— продовольственный магазин в Тонском районе. Средняя рыночная стоимость устанавливается;

— земельный участок в курортно-рекреационной зоне на Иссык-Куле. Выдан государственный акт о праве частной собственности в 2015-м. Средняя рыночная стоимость — 420 тысяч сомов.

Что касается матери Дамира Мусакеева, то она длительное время продавала автозапчасти в магазине родственника в селе Боконбаево. Сейчас владеет собственным магазином «Сагындык», который построен в 2014-2015 годах.

По данным Налоговой службы, мать зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2012-го, платит за патент 650 сомов ежемесячно, что свидетельствует о предпринимательстве с небольшим объемом оборота.

Однако за матерью Дамира Мусакеева зарегистрировано три объекта недвижимости на 2 миллиона 791 тысячу 520 сомов:

— приусадебный земельный участок стоимостью 47 тысяч 520 сомов;

— жилой дом стоимостью 1 миллион 372 тысячи сомов;

— магазин по продаже автозапчастей.

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В Генпрокуратуре отметили, что после привлечения к уголовной ответственности Дамира Мусакеева по факту незаконного распределения служебных квартир в бытность начальником Девятой службы ГКНБ и направления уголовного дела в суд он принял меры по переоформлению имущества на третьих лиц с целью сокрытия:

— коттедж в курортно-рекреационной зоне, который значился за матерью Мусакеева и приобретен в 2017 году за 2 миллиона сомов, а в 2019-м продан за 2 миллиона сомов. Среднерыночная стоимость данного имущества превышает 8,8 миллиона сомов.

Кроме того, в мае 2018 года мать Дамира Мусакеева переоформила на родственника жилую элитную квартиру в Бишкеке по улице Рыскулова стоимостью 4 миллиона 290 тысяч 366 сомов.

Только за родителями Дамира Мусакеева, которые не были крупными предпринимателями или не имели источников высокого дохода, лишь в 2010-2018 годах зарегистрировано недвижимое имущество общей стоимостью 20 миллионов 368 тысяч 238 сомов. Генеральная прокуратура

Кроме того, за дядей Дамира Мусакеева числится четыре объекта недвижимости, три из которых за 9 миллионов 375 тысяч 207 сомов приобретены в прошлом году.

Вместе с тем ни сам Дамир Мусакеев, ни его родные братья когда-либо крупным предпринимательством не занимались и других источников высокого дохода не имели.

Необходимо заметить, что реальная рыночная стоимость недвижимого имущества значительно превышает стоимость, отраженную в правоустанавливающих документах.

Так, согласно сведениям о доходах, расходах и имуществе за 2016-й, размещенным на сайте Государственной кадровой службы, Дамир Мусакеев, будучи заместителем председателя — начальником Девятой службы ГКНБ, за 2016 год по основному месту работы заработал 461 тысячу 397 сомов, то есть, уточнили в ГП КР, ежемесячно получал всего 38-40 тысяч сомов.

Старший брат Дамира Мусакеева, который ранее занимал должность начальника отдела Девятой службы ГКНБ, а ныне пенсионер, также зарабатывал 35-38 тысяч сомов.

Второй брат занимается бизнесом. Ранее работал следователем Финансовой полиции. Средняя заработная плата — 15-16 тысяч сомов.

Третий брат работает в магазине автозапчастей в селе Боконбаево.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что, учитывая наличие зарегистрированного недвижимого имущества, стоимость которого в разы превышает официальный доход как Дамира Мусакеева, так и его родителей и близких родственников, материалы зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Незаконное обогащение» УК КР и начато досудебное производство.

Доводы Дамира Мусакеева «о наличии политической подоплеки» в данном деле являются несостоятельными.