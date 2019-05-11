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Общество

У ПРООН появился новый постоянный представитель в Кыргызстане

Фото ПРООН. Луиза Чемберлен

У ПРООН появился новый постоянный представитель в Кыргызстане Луиза Чемберлен. С 8 мая она приступила к своим обязанностям, сообщила Программа развития ООН.

В 2018 году в системе ПРООН произошла реформа, в результате чего и появился отдельный представитель организации.

Справка. Луиза Чемберлен начала свою карьеру в 1994 году в качестве инвестиционного консультанта. До 1999-го работала в Newsec AB (JSC) в Стокгольме.

С 2000 по 2003 год работала специалистом по мониторингу и оценке во Всемирном банке, с июня 1999 по 2000 год — ассистентом по оценке проектов и мониторингу в Палестине.

С 2003 по 2008 год работала советником постоянного представителя ПРООН в Шри-Ланке (2003-2005) и Сомали (2006-2008).

Луиза Чемберлен с декабря 2018 года по май 2019-го исполняла обязанности постпреда ПРООН в Эфиопии.

Имеет степень магистра наук («бизнес и экономика») Стокгольмской школы экономики (SSE) в Швеции.
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