На Красной площади в Москве проходит парад Победы.

Как сообщает РИА Новости, в этом году в нем участвуют более 13 тысяч военных и 132 единицы военной техники, а также 74 самолета и вертолета. Впервые в параде будут задействованы кабриолеты Aurus.

«Минобороны покажет на Красной площади новинки вооружения. Особое внимание стоит обратить на вездеход «Чаборз М-3» и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У», — отмечает РИА.

В этом году пешая колонна сформирована из 35 парадных расчетов. В ее состав входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военных вузов, представители силовых ведомств.