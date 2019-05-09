Ветеранов ВОВ собрали на площади Победы за два часа до выступления президента

Ветеранов Великой Отечественной войны собрали на площади Победы за два часа до выступления президента.

На официальной странице мэрии Бишкека в сети Facebook опубликованы фотографии о подготовке к митингу-реквиему на площади Победы. На снимках хорошо видно, что на месте уже достаточно много людей. В том числе собрались и ветераны ВОВ.

Напомним, что по плану на площади Победы в 10.00 начнется митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню. В нем ожидается участие президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Однако глава государства примет участие в шествии «Бессмертного полка», который начнет движение от Южных ворот также в 10 утра. Поэтому, скорее всего, президент выступит на площади Победы ближе к 11.00.