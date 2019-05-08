В ГРС напомнили, где найти данные о погибших и пропавших без вести во время ВОВ

На портале pobeda.srs.kg содержится более 140 тысяч сведений о погибших и пропавших без вести военнослужащих, призванных с территории Кыргызстана. Об этом сообщили в ГРС.

В ведомстве напомнили, что база данных открыта четыре года назад. В ней отображены ФИО бойца, дата и место рождения и призыва, последнее место службы, звание, причина и дата выбытия.

«Эти документы позволяют с большой точностью идентифицировать погибших, поскольку в них часто содержится дополнительная информация, в частности имена и адреса родственников, которым отсылались извещения о гибели», — отметили в ГРС.

На портале пользователи могут увидеть подлинные архивные воинские документы, найти информацию о медалях и орденах, фотографии военного времени, деятельности партизан в годы войны, фронтовые письма и другие важные исторические документы.