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Общество

В Бишкеке стройкомпания самовольно увеличила участок. Мэрия снесла забор

В Бишкеке освободили 20 соток земли, которые захватила строительная компания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, компания «Авангард-Стиль» в 2005 году купила участок площадью 0,38 гектара под 15-этажный дом по улице А.Токомбаева № 23.

Проверка установила, что компания самовольно увеличила участок на 0,2 гектара под автостоянку. Управление землепользования и строительства 15 апреля уведомило компанию о необходимости приведения границ земельного участка в соответствие. Однако это не сделали.

Сегодня сотрудники УЗС снесли ограждение.
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