В Джалал-Абадской области открыли памятник Герою Советского Союза

Сегодня в селе Октябрьском Джалал-Абадской области Кыргызстана открыли памятник уроженцу села Василию Крикуну, участнику Отечественной войны, Герою Советского Союза, кавалеру орденов Отечественной войны.

Он родился в 1918 году, с земляками ушел на фронт. В октябре 1943 года в бою под Мелитополем сержант Крикун заменил погибшего командира роты, лично поднял в атаку подразделение и захватил важную стратегическую высоту. За этот подвиг Крикуну присвоили звание Героя Советского Союза и наградили орденом Ленина. После войны жил в Таш-Кумыре, затем в Новосибирске, где работал на заводе Сибсельмаш. Умер в 2007 году.

На открытии памятника возле стелы, где упомянуты имена всех воевавших сельчан, собрались местные жители, военные, представители районных властей, консульства России, православные и мусульманский священники, которые прочли поминальные молитвы, состоялся концерт музыкальных коллективов местной школы.

Установка памятника — инициатива депутата Багышского местного кенеша Казбека Калдыбаева, который отметил: «Мы гордимся подвигами односельчан. На их примере воспитываем детей, молодежь. Средства на памятник собирали всем селом».