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Общество

В Кыргызстане не хватает центров обслуживания населения

Фото ГРС КР. Глава ГРС проинспектировал работу центров обслуживания населения Бишкека

Новый глава Государственной регистрационной службы Кыргызстана Алмаз Мамбетов во время проверки работы центров обслуживания населения Бишкека отметил необходимость увеличения их количества. Об этом сообщила пресс-служба ГРС КР.

По ее данным, Алмаз Мамбетов побеседовал с гражданами. В основном они говорили, что приходится стоять в очередях для получения услуг загса, и предложили увеличить число сотрудников центров. 

После беседы с гражданами глава службы встретился с сотрудниками отделов паспортизации и регистрации населения и записи актов гражданского состояния. Он сказал, что начал пересмотр штатной численности отделов загса в республике для решения проблем с очередями.
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