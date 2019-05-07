Житель Джети-Огуза нанес ущерб природе, у него отобрали земельный участок

У жителя Джети-Огузского района отобрали земельный участок площадью 255 квадратных метров и передали в пользу государства. Такое наказание ему вынес суд за то, что мужчина нанес ущерб природе.

Как сообщает пресс-служба Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, сельчанин А.Н. нарушил природоохранное законодательство, и в сентябре 2018 года суд постановил оштрафовать его на 100 тысяч сомов. Деньги он должен был передать департаменту сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООС и ЛХ.

Однако А.Н. решение не исполнил, и старший судебный исполнитель наложил арест на земельный участок, выделенный мужчине под индивидуальное строительство. Накануне Джети-Огузский районный суд Иссык-Кульской области удовлетворил исковое заявление департамента и земельный участок, принадлежавший А.Н., передан в пользу государства.