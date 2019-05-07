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Общество

В Бишкеке прошла военно-спортивная эстафета «Наследники Победы»

В Бишкеке в преддверии Дня Победы в Карагачевой роще прошла военно-спортивная эстафета «Наследники Победы». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в соревнованиях участвовали воспитанники военно-патриотических клубов Кыргызстана.

Молодые люди состязались в беге на короткую дистанцию, продемонстрировали навыки рукопашного боя, проползли несколько метров под колючей проволокой, а также перетягивали канат и метали гранаты.

По итогам соревнований победу одержал столичный клуб «Альтаир». Второе место заняли бишкекчане — воспитанники клуба «Пантера». Почетное третье место досталось центру патриотического воспитания «Эдельвейс» (Иссык-Кульская область). В соревнованиях также принимали участие клубы «Родина», «Каскад» и «Ратник».

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа — Кыргызстан» и фонд «Евразийцы — новая волна» при поддержке Свердловского акимиата.

После завершения церемонии награждения повара Национальной гвардии накормили участников военно-спортивных мероприятий вкусной солдатской кашей.
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