Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 мая слабый дождь. День увеличился до 14 часов 33 минут. Воздух прогреется до +22 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.20. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.

до 6 июня отключили горячую воду.

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист Кыргызской Республики Роберт Уразгильдеев

Родился 13 мая 1935 года. Доктор искусствоведения, профессор, академик Общественной академии наук Кыргызстана, проректор по научной работе (1986-2014) и заведующий кафедрой хореографии Кыргызского государственного института искусств имени Б.Бейшеналиевой. Единственный в Средней Азии доктор хореографии.

Он исполнил партии в балетах «Большой вальс» (Иоганн), «Куйручук» (Сарыбай), «Эсмеральда» (Феб), «Лебединое озеро» (Ротбар), «Жизель» (Лесничий), «Асель» (Байтемир), «Баядерка» (Брамин), «Чолпон» (Темирхан) и многих других.

В тренировочных классах, проводимых Робертом Уразгильдеевым, занимались ведущие солисты кыргызского балета, народные артисты СССР Бюбюсара Бейшеналиева, Айсулу Токомбаева, Чолпонбек Базарбаев, народные артисты Кыргызстана Рейна Чокоева, Уран Сарбагишев, Арстанбек Ирсалиев, заслуженные артисты республики Светлана Молдобасанова, Борис Суслов, Бактыбек Арунов и многие другие.

Роберт Уразгильдеев ушел из жизни 19 февраля 2015 года.

Умер режиссер Владислав Пази

Заслуженный деятель искусств КР и РФ, театральный режиссер, актер Владислав Борисович Пази родился 17 марта 1945 года в Ленинграде.

Ставил спектакли во Владимире, Мурманске, Петрозаводске. С 1986 года работал в Русском драмтеатре имени Н.Крупской во Фрунзе в качестве главного режиссера. В 1987-м был избран коллективом театра на должность художественного руководителя, проработал на этой должности до 1992-го. В 1992 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств КР.

Спектакль «Смотрите, кто пришел!» по пьесе В.Арро, поставленный режиссером в 1986 году, удостоен премии Министерства культуры Киргизской ССР за лучшую режиссерскую работу года. Широкое общественное признание получил спектакль «Диктатура совести» по пьесе М.Шатрова, представленный в 1987-м на соискание премии имени М.Рыскулова.

С деятельностью Владислава Пази связано успешное открытие в театре Малой сцены.

В 1993-м Владислав Пази вернулся в Санкт-Петербург. В 2002-м был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.

Умер 13 мая 2006 года в Софии (Болгария).

У кого намечается той



Ибрагим Джунусов

Родился в 1961 году в селе Сарай. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане.

Нурлан Токоноев

Родился в 1969 году в городе Фрунзе. Президент Федерации самбо КР.

Бахадыр Кочкаров

Родился 13 мая 1970 года в городе Ош. Рефери ФИФА.

Куда сходить

Культура

Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку» ; Подробнее

; Подробнее «Галерея-М» — выставку «Десять остановок на Шелковом пути».

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