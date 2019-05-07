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Общество

79 процентов кыргызских законов о терроризме и экстремизме списаны с российских

Американский исследователь Эдвард Лемон опубликовал в Twitter выдержки из своего исследования, в котором пришел к выводу: 79 процентов законов Кыргызстана против терроризма и экстремизма списали с российских аналогов.

Он использовал специальную программу для анализа и выяснил, что Кыргызстан лидирует среди стран Центральной Азии по количеству переписанных законов именно по терроризму и экстремизму. На втором месте Таджикистан — 56 процентов, в Казахстане и Узбекистане — 4 и 5 процентов.

Эдвард Лемон отметил, что проводил сравнительный анализ законодательной базы Кыргызстана и Казахстана от 2005 года, Узбекистана от 2018-го и Таджикистана от 2003 года. Выяснилось, что нормативно-правовые акты списаны с российских, которые приняты в 2002 году.

Отметим, в тюрьмах Кыргызстана за терроризм и экстремизм сидят 245 человек. В колониях-поселениях — еще 215 осужденных.

На учете уголовно-исполнительной инспекции состоят 86 человек, приговоренных к условному сроку за данные преступления.

Справка.  Доктор Эдвард Лемон научный сотрудник Высшей школы национальной безопасности Даниэля Моргана, стипендиат Международного научного центра имени Вудро Вильсона. Ранее он получил стипендию докторанта Эндрю Меллона в Институте Гарримана (Колумбийский университет). В 2016 году получил степень доктора международных исследований Эксетерского университета.

Исследования Лемона направлены на изучение терроризма, авторитаризма, религии, безопасности и миграции в Евразии. С 2009 года, в течение трех лет, он занимался сбором данных в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, России и Польше.
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