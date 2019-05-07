79 процентов кыргызских законов о терроризме и экстремизме списаны с российских

Американский исследователь Эдвард Лемон опубликовал в Twitter выдержки из своего исследования, в котором пришел к выводу: 79 процентов законов Кыргызстана против терроризма и экстремизма списали с российских аналогов.

A whopping 79% of Kyrgyzstan's and 56% of Tajikistan's laws are identical to the Russian law (compared with 4% for Kazakhstan, 5% for Uzbekistan). #authoritarianlearning — Edward Lemon (@EdwardLemon3) May 6, 2019

Он использовал специальную программу для анализа и выяснил, что Кыргызстан лидирует среди стран Центральной Азии по количеству переписанных законов именно по терроризму и экстремизму. На втором месте Таджикистан — 56 процентов, в Казахстане и Узбекистане — 4 и 5 процентов.

Эдвард Лемон отметил, что проводил сравнительный анализ законодательной базы Кыргызстана и Казахстана от 2005 года, Узбекистана от 2018-го и Таджикистана от 2003 года. Выяснилось, что нормативно-правовые акты списаны с российских, которые приняты в 2002 году.

Отметим, в тюрьмах Кыргызстана за терроризм и экстремизм сидят 245 человек. В колониях-поселениях — еще 215 осужденных.

На учете уголовно-исполнительной инспекции состоят 86 человек, приговоренных к условному сроку за данные преступления.

Справка. Доктор Эдвард Лемон — научный сотрудник Высшей школы национальной безопасности Даниэля Моргана, стипендиат Международного научного центра имени Вудро Вильсона. Ранее он получил стипендию докторанта Эндрю Меллона в Институте Гарримана (Колумбийский университет). В 2016 году получил степень доктора международных исследований Эксетерского университета.

Исследования Лемона направлены на изучение терроризма, авторитаризма, религии, безопасности и миграции в Евразии. С 2009 года, в течение трех лет, он занимался сбором данных в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, России и Польше.