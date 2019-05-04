Дело Садыра Жапарова. Адвокаты намерены ходатайствовать о пересмотре

Адвокат экс-депутата парламента Садыра Жапарова Шерабидин Токтосунов заявил 24.kg, что намерен ходатайствовать о пересмотре дела политика по вновь открывшимся обстоятельствам.

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Срок лишения свободы Садыра Жапарова Верховный суд сократил на 1,5 года — с 11,5 года до 10 лет.

«Мы и ходатайствовали о сокращении срока, но полагали, что он будет существенно снижен. Теперь мы будем добиваться нового судебного производства», — сказал Шерабидин Токтосунов.

По его словам, вновь открывшееся обстоятельство — это отсутствие состава преступления. Экс-глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев официально заявил, что не признает себя потерпевшим.

«А раз нет потерпевшего, то нет и криминального деяния. В отношении моего подзащитного был исполнен политический заказ. Он ни в чем не виноват», — подчеркнул Шерабидин Токтосунов.

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Бывшего парламентария осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.