Медиаогранизации, СМИ и независимые журналисты выступили против многомиллионных исков в отношении журналистов. В своем заявлении они отмечают, что иск полковника милиции в отставке Жалила Атамбаева к журналисту «Азаттыка» Ыдырысу Исакову — это очередная попытка ограничить свободу слова.
Медиаэксперты считают, что актуальность журналистских расследований в стране строящейся демократии и провозглашающей борьбу с коррупцией трудно переоценить. «В основе любого журналистского расследования — поиск информации в интересах общества, которую заинтересованные лица пытаются от него скрыть», — говорится в заявлении.
Непропорционально высокая сумма иска направлена только на то, чтобы оказать на журналиста моральное давление и помешать работе.
Стоит отметить, что после опубликования расследования ГСБЭП возбудила уголовное дело по фактам, озвученным журналистом Ыдырысом Исаковым.
Как ранее сообщало 24.kg, сам журналист при подготовке материала к выпуску несколько раз просил бизнесмена дать комментарий, однако тот отказался.
«О своей готовности взять интервью у предпринимателя, чтобы отразить в своих материалах его мнение, журналист заявляет и после получения повестки в суд. И это указывает на желание отразить в материале все стороны, и таким образом дать обществу самую полную информацию о вопросе», — также отмечено в заявлении.
Медиасообщество призывает бизнесмена Жалила Атамбаева отозвать иск из суда и обратиться в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ в целях досудебного разбирательства.