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Общество

К журналисту «Азаттыка» подали иск на 50 миллионов сомов

Полковник милиции в отставке Жалил Атамбаев подал в суд на журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова. Сумма иска 50 миллионов сомов.

Как сообщил 24.kg сам журналист, поводом стало его расследование на кыргызском языке «Ош: салыктан буйтаган «ишкерлер» («Ош: скрывшие налоги «предприниматели»).

«Во время подготовки сюжета я обращался за комментариями к Жалилу Атамбаеву. Но он отказался что-либо комментировать. Теперь он хочет, чтобы я возместил ему моральный ущерб в 50 миллионов сомов. Это его право подавать в суд. Но я не считаю, что нарушил закон», — сказал Ыдырыс Исаков.

Сюжет о предпринимателе из Оша Атамбаеве вышел в эфир «Азаттыка» 17 апреля. На YouTube-канале он называется «Атамбаевдин «империясы» («Империя» Атамбаева»). В нем журналист рассказывает о фактах сокрытия налогов.

«Азаттык» также сообщает, что на основе сюжета Исакова сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями 22 апреля возбудили уголовное дело. По данным ГСБЭП, в Едином реестре преступлений и проступков факты зарегистрированы по статье 232 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей) Уголовного кодекса КР. Создана следственно-оперативная группа. Начато досудебное производство.
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