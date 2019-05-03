Генпрокуратура снова заявила, что в деле о модернизации ТЭЦ нет политики

Генеральная прокуратура (ГП) опять указывает на попытки политизировать уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека.

В ГП КР поясняют, что защитники бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева озвучивают недостоверную информацию, пытаясь оправдать в глазах общественности своих клиентов.

«В материалах уголовного дела имеются объективные доказательства, в том числе и документальные, уличающие вину Сапара Исакова и Айбека Калиева», — утверждают в ГП КР.

В главном надзорном органе страны поясняют, что следствием доказано, что реализация крупного государственного строительного проекта, финансируемого из республиканского бюджета, без составления технико-экономического обоснования (ТЭО) и необоснованная растрата государственных средств в особо крупных размерах — 5 миллиардов 439 миллионов 527 тысяч 482 сома — неоспоримо являются коррупционным преступлением. А подозреваемые в этом особо тяжком преступлении должны понести самое суровое наказание в рамках закона.

Читайте по теме Сапар Исаков выступил с заявлением: Заказ исходит от Сооронбая Жээнбекова

В Генпрокуратуре подчеркнули, что об отсутствии ТЭО и проектно-сметной документации по модернизации стало известно в ходе парламентских слушаний и далее было установлено в процессе расследования уголовного дела.

Создание обвиняемыми по уголовному делу условий в пользу лоббируемой ими компании ТВЕА, при которых кыргызская сторона была полностью отстранена от участия в проектировании, составлении сметы на строительство и закупке оборудования, а подрядная организация получила по условиям контракта возможность по своему усмотрению тратить $386 миллионов, полученных Кыргызстаном в качестве кредита от Эксимбанка КНР, также было установлено как в ходе следствия, так и в ходе парламентских слушаний.

Читайте по теме Супруга Сапара Исакова считает, что ее мужа судят за Райымбека Матраимова

«Следует отметить, что проект «Модернизация ТЭЦ Бишкека» был включен в программу «Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годов» стоимостью в $150 миллионов со сроком реализации в 2014-2017 годы. Кроме того, имеются документальные подтверждения факта подготовки проекта модернизации ТЭЦ с предварительной стоимостью реализации в сумме $150 миллионов», — подчеркивают в Генпрокуратуре.

По поводу выделения уголовного дела в отношении Мусажана Макелека уточняется, что это сделано в полном соответствии с процессуальными нормами. Во время ознакомления со стороны обвиняемых и их защитников каких-либо ходатайств не было.

Попытка политизировать данный вопрос в очередной раз указывает на цель обвиняемых и их защитников увести внимание общественности в ложном направлении. Генпрокуратура

В Генпрокуратуре подчеркивают, если есть доводы в пользу нарушения прав и интересов подзащитных в этом вопросе, они должны являться предметом судебного разбирательства в соответствии с процессуальными нормами.