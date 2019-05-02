Супруга Сапара Исакова считает, что ее мужа судят за Райымбека Матраимова

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова судят вовсе не за ТЭЦ, а лишь за то, что он пошел против «любимчика» президента, за то, что попытался очистить таможню от Райымбека Матраимова. Такое заявление распространила супруга бывшего главы кабмина Малика Арстанбекова.

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По ее словам, фото Райымбека Матраимова в окружении половины членов Жогорку Кенеша и высокопоставленных чиновников во главе со спикером Дастанбеком Джумабековым и первым вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым утопило надежду на справедливость.

«Сапар лишь много позже сказал мне, как за день до инаугурации Сооронбай Шарипович звонил ему несколько раз и просил не трогать Матраимова. Сапар ослушался и теперь платит за это тем, что не видит детей, маму, родственников и друзей. Прошел почти год. Ни одного доказательства его вины следствие не предъявило, на суде тоже. Напротив, убедились, что у нашей семьи нет ни денег, ни имущества особого. Вчера весь народ увидел истинное лицо борцов с коррупцией», — сказала Малика Арстанбекова.

Четыре месяца, как Сооронбай Шарипович обещал изучить происхождение особняков, предприятий и других богатств Матраимова, но до сих пор информации нет. Малика Арстанбекова

Напомним, что в Кара-Суйском районе Ошской области накануне прошел турнир по волейболу, организованный фондом «Исмаил Матраимов». В социальных сетях появились фотографии с места событий. Мероприятие посетили аким района Тилек Матраимов и его родные братья — депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов и экс-заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов. Там же были спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и другие высокопоставленные лица.

Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации и аварии на ТЭЦ Бишкека.