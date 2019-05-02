16:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (91)

Супруга Сапара Исакова считает, что ее мужа судят за Райымбека Матраимова

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова судят вовсе не за ТЭЦ, а лишь за то, что он пошел против «любимчика» президента, за то, что попытался очистить таможню от Райымбека Матраимова. Такое заявление распространила супруга бывшего главы кабмина Малика Арстанбекова.

Читайте по теме
Модернизация ТЭЦ. Суд оставил всех обвиняемых за решеткой

По ее словам, фото Райымбека Матраимова в окружении половины членов Жогорку Кенеша и высокопоставленных чиновников во главе со спикером Дастанбеком Джумабековым и первым вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым утопило надежду на справедливость.

«Сапар лишь много позже сказал мне, как за день до инаугурации Сооронбай Шарипович звонил ему несколько раз и просил не трогать Матраимова. Сапар ослушался и теперь платит за это тем, что не видит детей, маму, родственников и друзей. Прошел почти год. Ни одного доказательства его вины следствие не предъявило, на суде тоже. Напротив, убедились, что у нашей семьи нет ни денег, ни имущества особого. Вчера весь народ увидел истинное лицо борцов с коррупцией», — сказала Малика Арстанбекова.

Четыре месяца, как Сооронбай Шарипович обещал изучить происхождение особняков, предприятий и других богатств Матраимова, но до сих пор информации нет.

Малика Арстанбекова
Напомним, что в Кара-Суйском районе Ошской области накануне прошел турнир по волейболу, организованный фондом «Исмаил Матраимов». В социальных сетях появились фотографии с места событий. Мероприятие посетили аким района Тилек Матраимов и его родные братья — депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов и экс-заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов. Там же были спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и другие высокопоставленные лица.

Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации и аварии на ТЭЦ Бишкека.
Ссылка:
просмотров: 1304
Версия для печати
Материалы по теме
Фотографии депутатов с Райымом-миллионером. Реакция соцсетей
Генеральная прокуратура ответила на обвинения Сапара Исакова
Сапар Исаков выступил с заявлением: Заказ исходит от Сооронбая Жээнбекова
Дело бывшего премьер-министра Сапара Исакова передано в суд
Адвокат Сапара Исакова заявляет, что ущерб от модернизации ТЭЦ выдумка следствия
53 тома обвинений. Уголовное дело Сапара Исакова изучают в Генпрокуратуре
Проверка имущества Райыма-миллионера. В Финполе работает его родной брат
Райымбек Матраимовдун мүлкү текшерилет
Глава таможни о Райымбеке Матраимове: Опытный работник, прослуживший 20 лет
В суде обжаловали график ГКНБ для ознакомления с материалами дела энергетиков
Популярные новости
Вычеты из&nbsp;налогов. Как вернуть деньги, потраченные на&nbsp;учебу ребенка Вычеты из налогов. Как вернуть деньги, потраченные на учебу ребенка
Мама мальчика, которого дядя протащил за&nbsp;машиной, выехала в&nbsp;Бишкек Мама мальчика, которого дядя протащил за машиной, выехала в Бишкек
Суд по&nbsp;делу экс-мэров Бишкека. Подсудимый встал на&nbsp;скамейку, чтобы увидеть дочь Суд по делу экс-мэров Бишкека. Подсудимый встал на скамейку, чтобы увидеть дочь
Раим-миллион появился на&nbsp;публике. Пользователи соцсетей активно обсуждают Раим-миллион появился на публике. Пользователи соцсетей активно обсуждают
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
С&nbsp;1&nbsp;по&nbsp;10&nbsp;мая СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера&nbsp;О! С 1 по 10 мая СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»