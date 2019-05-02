Мэрия объявила конкурс «Любимый Бишкек»

Мэрия объявляет конкурс «Любимый Бишкек». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, конкурс проводят для поддержки инициатив бишкекчан и сотрудников территориальных подразделений муниципалитета в улучшении благоустройства домов и прилегающей территории.
Есть несколько номинаций: «Лучший двор», «Лучший квартал», «Лучший управленец». Победители получат денежные призы. Кроме того, определят лучшую муниципальную администрацию и лучшее муниципальное территориальное управление.
Заявки на участие принимаются административными районами с 1 мая до 1 октября 2019 года.
Дополнительную информацию можно получить в столичных акимиатах по телефонам:
— Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) —