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Общество

В Кыргызстане разработали положение о религиозном образовании

В Кыргызстане разработали положение о религиозном образовании. Об этом 24.kg сообщила представитель «Булан института» Гульназ Исаева.

По ее словам, положение разработано в целях реализации концепции государственной политики в религиозной сфере на 2014-2020 годы.

«Положение разработала Госкомиссия по делам религий. В него включены основные аспекты религиозного образования: права граждан на религиозные знания, контроль и регулирование религиозных образовательных учреждений», — рассказала Гульназ Исаева.

Госкомиссия по делам религий намерена работать над исполнением положения совместно с ДУМК.

«Как нам известно, концепция государственной политики в религиозной сфере реализуется очень слабо. Положение принято для улучшения ситуации. Теперь будем вести разъяснительную работу. Например, несмотря на запреты, во многих медресе обучают детей с малого возраста. Хотя по закону в религиозные учреждения могуть принять на учебу только после 9-го класса. В положении мы указываем ответственность медресе за такие нарушения», — объяснила Гульназ Исаева.
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