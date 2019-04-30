Гособвинение согласно сократить срок Садыру Жапарову только на полтора года

Срок экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова подлежит сокращению до 10 лет. Об этом в Верховном суде во время пересмотра уголовного дела заявил представитель Генеральной прокуратуры.

Выступление прокурора родственники Садыра Жапарова встретили возмущением. Они потребовали удалить его из зала заседания.

«Вы не доказали его вину, а теперь требуете сохранить срок!» — кричали с места родственники бывшего нардепа.

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Бывшего парламентария осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.