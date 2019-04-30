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Общество

Заместитель генсека ОДКБ рассказал о вызовах и угрозах, исходящих от Афганистана

С территории Афганистана исходят реальные угрозы терроризма и экстремизма. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

По его словам, этот вопрос поднимали сегодня на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ. Основная угроза исходит от формирований, которые входили в международную террористическую организацию «ИГИЛ».

«Традиционные угрозы с территории Афганистана — незаконный оборот наркотиков, незаконная миграция, с которой мы также боремся, проводим спецоперации по ее пресечению. В последнее время обострилась угроза экстремизма и терроризма. Перечень дополнительных мер, принятый сегодня на заседании Совета министров обороны, направлен на противодействие именно им. Это связано с операцией «Наемник», которую мы проводим в этом году. Она направлена на установление пособников вербовки граждан наших государств в ряды террористических организаций, перекрытие каналов переброски боевиков и поставок оружия», — рассказал Валерий Семериков.
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