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Власть

Президент принял секретарей совбезов регионального диалога по афганской проблеме

Президент Садыр Жапаров встретился с участниками шестого регионального диалога секретарей советов безопасности/советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии участвовали представители, курирующие вопросы безопасности, из Кыргызстана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана.

Садыр Жапаров подчеркнул актуальность обсуждения сложной ситуации в Афганистане и отметил широкий спектр вызовов и угроз, с которыми сталкивается эта страна. Тремя главными проблемами Афганистана он назвал терроризм, наркотрафик и слабую экономику. При этом заметил, что своевременные, согласованные и комплексные шаги, предпринятые государствами региона, позволили значительно снизить вероятность возникновения очагов вооруженного противостояния на афганском направлении.

Президент выступил за то, чтобы замороженные активы Национального банка Афганистана скорее передали в использование на благо афганского народа.

Он сообщил, что Кыргызстан продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану, включая поставку продовольствия и медикаментов. Садыр Жапаров также выразил готовность развивать экономический и культурный диалог с Афганистаном для помощи в преодолении гуманитарного и экономического кризисов.

Он подчеркнул необходимость дальнейшей координации международных усилий по обеспечению безопасности в регионе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286937/
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