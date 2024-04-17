В ОДКБ довольны переговорами по кыргызско-таджикской границе

В ОДКБ довольны продвигающимися переговорами между Кыргызстаном и Таджикистаном по вопросам границы. Об этом со ссылкой на генерального секретаря организации Имангали Тасмагамбетова сообщает NEWS.ru.

«Воля политического руководства двух стран позволила не только начать и успешно проводить делимитацию госграницы, но и выйти на политическое решение проблемы», — цитирует его издание.

По словам Имангали Тасмагамбетова, благодаря этому навсегда исчезнут разногласия и «конфликтный потенциал» между Бишкеком и Душанбе.