Талибы арестовывают афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода

Спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева заявила, что движение «Талибан» начало арестовывать афганских женщин за несоблюдение указа о ношении хиджаба. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Де-факто власти Афганистана за последнее время еще больше ограничили права женщин во всех сферах общественной жизни. Женщин, которые, как считается, не в полной мере соблюдают указ о ношении хиджаба, арестовывают и задерживают. Некоторые жительницы Афганистана боятся выходить на улицу», — рассказала Роза Отунбаева, выступая перед членами Совбеза ООН.

В начале января учрежденное талибами Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока начало активно проводить в жизнь изданный в апреле 2022 года указ о ношении хиджаба, арестовывая и заключая под стражу уличенных в его несоблюдении женщин и девушек.

Эти аресты непропорционально сильно затронули жительниц городов.

«Недавние произвольные задержания за предполагаемые нарушения исламского дресс-кода стали дальнейшим нарушением прав человека и привели к неимоверной стигматизации женщин и девочек», — сообщила Роза Отунбаева.

Она призвала афганские власти отменить введенные ограничения — «чем дольше они будут действовать, тем больше вреда они принесут».

По данным ООН, в Кабуле задержали и поместили под стражу на несколько часов множество женщин и девушек. Миссия организации зафиксировала заявления о жестоком обращении, лишении свободы без связи с внешним миром, требовании выкупа за освобождение.

Спецпредставитель генсека ООН в Афганистане напомнила, что талибы хотят международного признания их легитимности.

«Но они понимают, что это непросто, так как большое количество международных стандартов они не соблюдают. В правительстве есть те, кто понимает необходимость изменить такое положение дел, но кто-то выше говорит: «Нет, женщины и девушки должны оставаться в тени», — сказала она.