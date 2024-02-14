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Общество

Учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане

Учения ОДКБ в этом году пройдут в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Организация Договора о коллективной безопасности в 2024-м проведет несколько мероприятий совместной подготовки в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане, на территории которых состоятся учения «Нерушимое братство — 2024», уточнил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

«В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности на территории Кыргызской Республики командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024», специального учения силами и средствами разведки «Поиск-2024», специального учения силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2024», — сообщил он.

По словам Андрея Сердюкова, в Таджикистане также пройдут учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024».

«На активных фазах учений планируется участие в качестве наблюдателей представителей стран, не являющихся участницами ОДКБ, международных организаций, военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286753/
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