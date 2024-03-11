Торговый дом Кыргызстана откроется в Кабуле

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи встретился с представителем Кыргызстана в Кабуле Данияром Жолчиевым. Об этом сообщает издание Bakhtar.
Как отмечается, на встрече обсуждалось расширение торговых отношений между двумя странами. Стороны уделили особое внимание началу деловой активности по созданию торгового дома Кыргызстана в Афганистане. Кроме того, обсуждены инвестиции в горнодобывающую промышленность, производство электроэнергии, высоковольтных кабелей для передачи энергии и ряд других деловых вопросов.
Исполняющий обязанности министра подчеркнул стратегию Исламского Эмирата Афганистан по укреплению экономических отношений с другими государствами и предложил обменяться списком товаров и продукции для обсуждения в соответствии с потребностями каждой страны.
Представитель КР отметил заинтересованность Бишкека в укреплении торговых связей с Афганистаном и выразил надежду на то, что создание торгового дома Кыргызстана будет способствовать дальнейшему развитию этих связей.