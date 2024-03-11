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Экономика

Торговый дом Кыргызстана откроется в Кабуле

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи встретился с представителем Кыргызстана в Кабуле Данияром Жолчиевым. Об этом сообщает издание Bakhtar.

Bakhtar
Фото Bakhtar. И. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи встретился с представителем КР в Кабуле Данияром Жолчиевым

Как отмечается, на встрече обсуждалось расширение торговых отношений между двумя странами. Стороны уделили особое внимание началу деловой активности по созданию торгового дома Кыргызстана в Афганистане. Кроме того, обсуждены инвестиции в горнодобывающую промышленность, производство электроэнергии, высоковольтных кабелей для передачи энергии и ряд других деловых вопросов.

Исполняющий обязанности министра подчеркнул стратегию Исламского Эмирата Афганистан по укреплению экономических отношений с другими государствами и предложил обменяться списком товаров и продукции для обсуждения в соответствии с потребностями каждой страны.

Представитель КР отметил заинтересованность Бишкека в укреплении торговых связей с Афганистаном и выразил надежду на то, что создание торгового дома Кыргызстана будет способствовать дальнейшему развитию этих связей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288653/
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