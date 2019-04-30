Сегодня в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Башкара-Суу» будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 17.00 в жилые массивы «Орок», «Арча-Бешик», «Ак-Ордо», «Ак-Орго (квартал № 40)», села Орокского айыльного аймака: Сарбан, Джал, Верхний Орок, Нижний Орок, Селекционное, Новое Селекционное, Кашка-Баш, Калтар, в том числе жилой массив «Арча-Бешик».

В столичной мэрии просят горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой. В случае возникновения проблем с водоснабжением в мэрии просят обращаться в Бишкекводоканал по телефонам: