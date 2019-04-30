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Общество

Сегодня в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Сегодня в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Башкара-Суу» будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 17.00 в жилые массивы «Орок», «Арча-Бешик», «Ак-Ордо», «Ак-Орго (квартал № 40)», села Орокского айыльного аймака: Сарбан, Джал, Верхний Орок, Нижний Орок, Селекционное, Новое Селекционное, Кашка-Баш, Калтар, в том числе жилой массив «Арча-Бешик».

В столичной мэрии просят горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой. В случае возникновения проблем с водоснабжением в мэрии просят обращаться в Бишкекводоканал по телефонам:

— центральная диспетчерская служба ПЭУ «Бишкекводоканал»: 560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 544245, 544244;
— управление «Горводопровод» принимает заявки по наружным сетям: 449597, 449645.
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