В Бишкеке наградили школьников — призеров конкурса военно-патриотической песни «Жоокер ыры». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в конкурсе участвовали 77 учащихся из 48 школ Бишкека. «Его цель — духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественно-эстетическое воспитание учащихся на лучших образцах музыкально-поэтического творчества», — отметили в мэрии.

В номинации «Песни военных лет» первое место заняла ученица УВКГ № 69 Ажар Саргазакова, второе — ученик ШГ № 72 Бекболот Джумаев, третье — ученик СОШ № 35 Ринат Казыев.

В номинации «Патриотическая песня» первое место заняла ученица ШГ № 31 Наталья Смирнова, второе — ученица ШГ № 26 Мадина Саланова, третье — ученик ШГ № 78 Айбек уулу Адилет.

Победители получили ценные призы: ноутбуки, сотовые телефоны и фотоаппараты. Утешительные призы — планшеты — получили 5 участников, 29 вручили дипломы и грамоты за участие.