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Общество

Ирландский музей показал восковую фигуру Дейенерис. Поклонники в шоке

Журналисты ирландского издания Buzz.ie опубликовали пост о восковой фигуре одного из главных персонажей сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен, которая была представлена в тот день в музее Дублина.

Над фото восковой Матери драконов журналисты оставили краткий рассказ о проделанной для ее изготовления работе.

Менее чем за два дня после публикации пост набрал около 2 тысяч лайков и 5,5 тысячи комментариев, в которых тут же начали высказывать предположения, на кого же на самом деле похож получившийся у художника персонаж.
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