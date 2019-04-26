Бери кредит с умом. В Кыргызстане сняли фильм о финансовой грамотности

В Бишкеке состоится премьерный показ фильма «Кредит». Об этом сообщил Институт политики развития.

Фильм показывает историю сельского мальчика, чья семья из-за плохого управления займами лишилась жилья.

«Что делать подростку, когда его родители не справляются с жизненными трудностями, а его самого не воспринимают всерьез? Герою предстоит перешагнуть через традицию безропотного подчинения старшим и найти выход, научив родителей, сверстников и даже учителей не только лучше управлять личными финансами, но и влиять на условия жизни в своем селе через участие жителей в местном самоуправлении и бюджетном процессе. Одновременно лиричную, трагичную и комическую историю сыграли не только профессиональные актеры, но и жители села Кочкор, где проводили съемки», — отметили организаторы показа.

Премьера фильма «Кредит» 29 апреля в 16.00 в «Асанбай-центре». Вход свободный.