22:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Финансовая грамотность (11)

Бери кредит с умом. В Кыргызстане сняли фильм о финансовой грамотности

В Бишкеке состоится премьерный показ фильма «Кредит». Об этом сообщил Институт политики развития.

Фильм показывает историю сельского мальчика, чья семья из-за плохого управления займами лишилась жилья.

«Что делать подростку, когда его родители не справляются с жизненными трудностями, а его самого не воспринимают всерьез? Герою предстоит перешагнуть через традицию безропотного подчинения старшим и найти выход, научив родителей, сверстников и даже учителей не только лучше управлять личными финансами, но и влиять на условия жизни в своем селе через участие жителей в местном самоуправлении и бюджетном процессе. Одновременно лиричную, трагичную и комическую историю сыграли не только профессиональные актеры, но и жители села Кочкор, где проводили съемки», — отметили организаторы показа.

Премьера фильма «Кредит» 29 апреля в 16.00 в «Асанбай-центре». Вход свободный.
Ссылка:
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк запустил специальный сайт по обучению финграмотности
Учимся богатеть на инвестициях и не работать
В Кыргызстане растет уровень доверия населения к финансовой системе
Социальные отчисления. Как заработать на большую пенсию
Отчисления на пенсию. Как платить меньше налогов?
Семейный бюджет. Как его вести, чтобы хватало на все
Как избавиться от проблем с деньгами, высыпаться и меньше работать
Надписи на тротуарах. Активисты призвали кыргызстанцев не брать кредиты на тои
За годы независимости Кыргызстан получил $9,8 миллиарда
Создаем новогоднее настроение. 19 фильмов, которые помогут в этом
Популярные новости
Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам
Смарт-часы или колонка в&nbsp;подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в&nbsp;O!Store Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store
Новые автобусы на&nbsp;природном газе выйдут на&nbsp;маршруты к&nbsp;Дню города Новые автобусы на природном газе выйдут на маршруты к Дню города