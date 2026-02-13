17:43
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Экономика

Госбанк развития направит $50 миллионов на «зеленые» кредиты для бизнеса

Министерство финансов Кыргызской Республики и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций подписали соглашение о льготном займе в размере $50 миллионов. Средства поступили в распоряжение Государственного банка развития КР, сообщила пресс-служба Минфина.

Как отмечается, финансирование предназначено для микро-, малых и средних предприятий, внедряющих ресурсосберегающие технологии. Кредиты поддержат проекты, которые:

  • снижают энергопотребление и операционные затраты;

  • используют энергоэффективное оборудование и возобновляемые источники энергии;

  • модернизируют производство и уменьшают экологическую нагрузку.

Реализация инициативы обеспечит доступ предпринимателей к долгосрочному капиталу, поможет создать новые рабочие места и укрепит конкурентоспособность отечественного бизнеса, считают в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361934/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Жогорку Кенеш одобрил соглашение о выделении «Кыргызнефтегазу» $30 миллионов
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит Кыргызстану $50 миллионов
Более 302 тысяч кыргызстанцев имеют негативную кредитную историю
В парламенте подняли вопрос высоких процентных ставок в комбанках Кыргызстана
Депутат предлагает выдавать кредиты гражданам до 25 лет с разрешения родителей
Причины роста электропотребления в Кыргызстане назвала специалист
Кыргызстан привлекает $50 миллионов на строительство новых школ
Для предотвращения пандемий Кыргызстану выделят кредит $30 миллионов
Минэкономики предлагает сократить сроки хранения кредитной истории кыргызстанцев
В Бишкеке на рынке сгорела торговая точка. Семья осталась без источника дохода
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Юань и&nbsp;тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
13 февраля, пятница
17:41
График временного закрытия КПП на границе Кыргызстана с Китаем изменился График временного закрытия КПП на границе Кыргызстана с...
17:32
Госбанк развития направит $50 миллионов на «зеленые» кредиты для бизнеса
17:26
Почти 4 миллиона сомов потратит Минэкономики на встречу зарубежных гостей
17:22
Главы МИД КР и РК обсудили дорогу Иссык-Куль — Алматы и логистические центры
17:20
«Город должен быть ориентирован на человека». Архитекторы обсудили Генплан-2050