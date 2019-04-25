Страны бывшего СССР объединились для сохранения памяти о Великой Победе

Участники IX Международного форума победителей «Великая Победа, добытая единством» приняли итоговое заявление.

«Освобождение Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц истории Великой Отечественной войны и всей человеческой цивилизации», — говорится в резолюции форума.

«В битве за Ленинград в полной мере проявились единство, боевое братство и дружба народов Советского Союза. Его защитники — представители многих национальностей — с беспримерным мужеством отстаивали город, проявляя в борьбе с врагом несокрушимую силу духа. Наш общий долг — сохранить эту память, воспитывать в молодежи бережное отношение к ней и твердо противостоять попыткам переписать историю, принизить роль народов Советского Союза в победе над фашизмом», — сказано в документе.

Подвиг защитников отечества жив благодаря памяти нынешних поколений.

По итогам совместной работы участники форума решили создавать условия для тесного взаимодействия представителей СМИ государств постсоветского пространства с целью выработки конструктивной информационной политики в освещении событий Великой Отечественной войны, вклада в Победу представителей всех народов СССР, формирование позитивного образа государств соседей и укрепления доверия между ними.

Делегаты форума решили взаимодействовать на межгосударственном уровне для подготовки и проведения мероприятий в честь 75-летнего юбилея Великой Победы.

X Международный форум победителей в 2020 году пройдет в городе Москве.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит Международный форум победителей «Великая Победа, добытая единством». Участие в нем приняли почти 300 делегатов от всех стран постсоветского пространства.