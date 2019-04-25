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Общество

Кыргызстанцы приняли участие в возложении венков к монументу «Мать-Родина»

Делегация из Кыргызстана приняла участие в церемонии возложения венков к монументу «Мать-Родина» Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге.

Скульптура олицетворяет скорбящую женщину, мать, жену. Лицо ее обращено к братским захоронениям. Гирлянда дубовых листьев в руках женщины — символ вечности.

Затем состоялась торжественная закладка аллеи и памятного камня «Великая Победа, добытая единством» в сквере Меншиковского проспекта. 17 елей посадили делегаты стран — участниц форума. От Кыргызстана в церемонии участвовал президент Национальной академии наук профессор Мурат Джумантаев.

«Закладка памятного камня на аллее — это благодарность сегодняшних поколений жителям Ленинграда и мужественным воинам-ветеранам на века. Это напоминание о том, что народы наших стран вечно благодарны своим защитникам», — отметили организаторы.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит IX Международный форум победителей «Великая Победа, добытая единством», посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В форуме участвуют почти 300 делегатов из стран постсоветского пространства: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки; представители органов государственной власти; лидеры общественных организаций и поисковых движений; ученые-историки; представители творческой интеллигенции и СМИ.
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