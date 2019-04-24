В Риге открылась фотовыставка о Кыргызстане

В столице Латвии открылась фотовыставка «Живописный Кыргызстан в сердце Риги». Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского городского кенеша.
По ее данным, фотовыставка открыта по предложению Рижской городской думы. Организовал мероприятие БГК, делегация которого находится в столице Латвии.
Председатель Бишкекского горкенеша Жаныбек Абиров отметил, что каждый посетитель выставки сможет увидеть всю красоту горного Кыргызстана и частичку нашей культуры.
В БГК отметили, что это второй рабочий визит депутатов в Ригу. В октябре 2018 года между двумя городами подписан меморандум о сотрудничестве.