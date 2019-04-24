В Риге открылась фотовыставка о Кыргызстане

В столице Латвии открылась фотовыставка «Живописный Кыргызстан в сердце Риги». Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского городского кенеша.

По ее данным, фотовыставка открыта по предложению Рижской городской думы. Организовал мероприятие БГК, делегация которого находится в столице Латвии.

Председатель Бишкекского горкенеша Жаныбек Абиров отметил, что каждый посетитель выставки сможет увидеть всю красоту горного Кыргызстана и частичку нашей культуры.

«Предложив нам организовать фотовыставку, Рижская дума внесла неоценимый вклад в культурное развитие двух стран и заложила хорошее начало для культурного диалога между Ригой и Бишкеком. Мы готовы оказать поддержку в организации аналогичной фотовыставки о Латвии в Бишкеке», — сказал он.

В БГК отметили, что это второй рабочий визит депутатов в Ригу. В октябре 2018 года между двумя городами подписан меморандум о сотрудничестве.