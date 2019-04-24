15:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Риге открылась фотовыставка о Кыргызстане

В столице Латвии открылась фотовыставка «Живописный Кыргызстан в сердце Риги». Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского городского кенеша.

По ее данным, фотовыставка открыта по предложению Рижской городской думы. Организовал мероприятие БГК, делегация которого находится в столице Латвии.

Председатель Бишкекского горкенеша Жаныбек Абиров отметил, что каждый посетитель выставки сможет увидеть всю красоту горного Кыргызстана и частичку нашей культуры.

«Предложив нам организовать фотовыставку, Рижская дума внесла неоценимый вклад в культурное развитие двух стран и заложила хорошее начало для культурного диалога между Ригой и Бишкеком. Мы готовы оказать поддержку в организации аналогичной фотовыставки о Латвии в Бишкеке», — сказал он.

В БГК отметили, что это второй рабочий визит депутатов в Ригу. В октябре 2018 года между двумя городами подписан меморандум о сотрудничестве.
Ссылка:
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит выставка редких фотографий режиссера Толомуша Океева
Дружба народов. В Бишкеке проходит выставка художников из четырех стран
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки, лекции
Вместо урока астрономии. В Бишкеке открылась «Космическая выставка»
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки, мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: выставки, мастер-классы, кинопремьеры
Афиша Бишкека на выходные: концерты, фестивали, спектакли
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерты, лекции
Афиша Бишкека на выходные: кинопоказ, концерты, детские спектакли
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерты, выставки, мастер-классы
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
Осталось пять дней до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Осталось пять дней до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»
БТА Банк: Кредит на&nbsp;карте в&nbsp;размере пяти заработных плат БТА Банк: Кредит на карте в размере пяти заработных плат
В&nbsp;первом квартале 2019 года ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило более 795 тысяч пассажиров В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше