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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (119)

Митинг на Старой площади. «Атамбаева за решетку», скандируют участники акции

Фото 24.kg. Наталья Никитенко

Собравшиеся на Старой площади Бишкека сторонники лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова и экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова требуют справедливого суда.

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По словам депутата парламента Натальи Никитенко, уголовные дела этих заключенных должны быть пересмотрены, потому что все обвинения сфабрикованы и надуманы.

Председатель комитета по защите политзаключенных Сапарбек Аргымбаев заявил, что истинные виновники уголовного преследования политиков — экс-президент Алмазбек Атамбаев, бывшие главы Генпрокуратуры и ГКНБ Индира Джолдубаева и Абдиль Сегизбаев. Он считает, что все трое должны оказаться за решеткой. Собравшиеся скандируют в ответ: «Атамбаева за решетку», «Сегизбаева за решетку», «Джолдубаеву за решетку».

Сегодня коллегия Верховного суда приступила к пересмотру срока лишения свободы Садыра Жапарова в связи с вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов КР. Адвокаты намерены добиться закрытия дела ввиду отсутствия состава преступления. Однако заседание перенесено. Судебная коллегия Верховного суда удовлетворила ходатайство адвоката экс-депутата парламента Садыра Жапарова о недоверии судье Лепесу Темирбекову. Дело будет рассматривать новый состав судей.

Напомним, что ранее суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013-м. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сегодня также ожидается пересмотр уголовного дела по новым обстоятельствам Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Они получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций также признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
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