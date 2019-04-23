Митинг на Старой площади. «Атамбаева за решетку», скандируют участники акции

Собравшиеся на Старой площади Бишкека сторонники лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова и экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова требуют справедливого суда.

По словам депутата парламента Натальи Никитенко, уголовные дела этих заключенных должны быть пересмотрены, потому что все обвинения сфабрикованы и надуманы.

Председатель комитета по защите политзаключенных Сапарбек Аргымбаев заявил, что истинные виновники уголовного преследования политиков — экс-президент Алмазбек Атамбаев, бывшие главы Генпрокуратуры и ГКНБ Индира Джолдубаева и Абдиль Сегизбаев. Он считает, что все трое должны оказаться за решеткой. Собравшиеся скандируют в ответ: «Атамбаева за решетку», «Сегизбаева за решетку», «Джолдубаеву за решетку».

Сегодня коллегия Верховного суда приступила к пересмотру срока лишения свободы Садыра Жапарова в связи с вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов КР. Адвокаты намерены добиться закрытия дела ввиду отсутствия состава преступления. Однако заседание перенесено. Судебная коллегия Верховного суда удовлетворила ходатайство адвоката экс-депутата парламента Садыра Жапарова о недоверии судье Лепесу Темирбекову. Дело будет рассматривать новый состав судей.

Напомним, что ранее суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013-м. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сегодня также ожидается пересмотр уголовного дела по новым обстоятельствам Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Они получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций также признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.