В некоторых районах Бишкека завтра отключат холодную воду

В некоторых районах Бишкека завтра, 23 апреля, отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, из-за ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Запад-2» не будет воды с 9.00 до 18.00 в районе, ограниченном линией железной дороги и улицами Фучика, Михаила Фрунзе и проспектом Манаса.

В столичном муниципалитете просят горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой. В случае возникновения проблем с водоснабжением в мэрии просят обращаться в Бишкекводоканал по телефонам: