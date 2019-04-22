В некоторых районах Бишкека завтра отключат холодную воду

В некоторых районах Бишкека завтра, 23 апреля, отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, из-за ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Запад-2» не будет воды с 9.00 до 18.00 в районе, ограниченном линией железной дороги и улицами Фучика, Михаила Фрунзе и проспектом Манаса.
В столичном муниципалитете просят горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой. В случае возникновения проблем с водоснабжением в мэрии просят обращаться в Бишкекводоканал по телефонам:
— центральная диспетчерская служба ПЭУ «Бишкекводоканал»: 560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 544245, 544244;
— управление «Горводопровод» принимает заявки по наружным сетям: 449597, 449645.