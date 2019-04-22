Регионам не хватает денег. Расщепление бюджета нужно изменить

Союз МСУ и Институт политики развития предлагают Жогорку Кенешу пересмотреть расщепление бюджетных средств. Об этом говорится в обращении.

Отмечается, что, несмотря на указы президента и усилия правительства, доля доходов местных бюджетов не растет. При этом доходы республиканского бюджета растут устойчивыми темпами. Это означает, что распределение доходов между местными и республиканским бюджетами никак не учитывает приоритеты страны в отношении регионального развития. Органам МСУ не хватает ресурсов для качественного исполнения собственных функций и делегированных государством полномочий.

«В связи с ухудшающимся состоянием местных бюджетов и необходимостью решения приоритетных задач в сфере развития регионов просим Жогорку Кенеш установить в бюджетной резолюции требование, что долю доходов местных бюджетов в общем объеме государственных бюджетных доходов должны увеличить до 20 процентов в 2020 году и до 25 процентов —в 2022-м. Кроме того, нужно ввести запрет на расширение перечня вопросов местного значения без внесения изменений в межбюджетные отношения», — говорится в сообщении.

МСУ следует освободить от расходов, связанных с исполнением нефинансируемых функций и делегированных полномочий. Финансирование учреждений образования должно перейти из расходов местного бюджета в расходы республиканского бюджета. Государственные программы на местном уровне должны исполняться за счет республиканского и местного бюджетов.